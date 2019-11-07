"الجزيرة".. تاريخ من دعم الإرهاب وبث الفرقة بين أبناء الوطن



تواصل قناة الجزيرة القطرية دعم الإرهاب في الدول العربية، ومحاولة بث الشقاق بين أبناء الوطن الواحد، وهو دور أجادت فيه منذ انطلاقها في نوفمبر 1996.



وبحسب تقرير لقناة مداد نيوز، انطلقت القناة بدعم من أمير قطر السابق حمد بن خليفة، وبميزانية تجاوزت 160 مليون دولار، لكنها لم تعرف بشكل واسع، إلا عام 2001 مع أحداث 11 سبتمبر، حينما بثت التسجيلات الخاصة ببن لادن وعناصر تنظيم القاعدة، لتبدأ من حينها خط متصل من التواصل مع الإرهابيين.



وخرج العالم من أحداث 11 سبتمبر بسياسة واضحة تدعم محاربة الإرهاب وقادته، لكن الجزيرة ومن قبلها قطر، لم تخرج من خطابات بن لادن، بل مدت الخط على استقامته، وزارت مخيمات تنظيم القاعدة، وأجرت المقابلات مع قاعدة التنظيم الإرهابي، حتى صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، مدير مكتب الجزيرة في إسلام اباد، أحمد موفق زيدان عضو في تنظيم القاعدة، وتم وضعه على قائمة مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم.