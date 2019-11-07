ننفرد بنشر تفاصيل الكشف الأثري الضخم المرتقب في 23 نوفمبر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الأثار، خلال كلمة له، أمام رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان و600 عالم من 30 دولة في الحفل الختامي للمؤتمر الدولي للمصريات في دورته الثانية عشر والمنعقد بالقاهرة، عن كشف ضخم ستعلن عنه الوزارة يوم 23 نوفمبر المقبل.





وحصلت "الفجر"، من أحد مصادرها داخل وزارة الآثار، على تفاصيل الكشف الجديد الذي وصفه الوزير بالضخم والمقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عالمي بمنطقة سقارة.



