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ننفرد بنشر تفاصيل الكشف الأثري الضخم المرتقب في 23 نوفمبر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن الدكتور خالد العناني وزير الأثار، خلال كلمة له، أمام رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان و600 عالم من 30 دولة في الحفل الختامي للمؤتمر الدولي للمصريات في دورته الثانية عشر والمنعقد بالقاهرة، عن كشف ضخم ستعلن عنه الوزارة يوم 23 نوفمبر المقبل.

وحصلت "الفجر"، من أحد مصادرها داخل وزارة الآثار، على تفاصيل الكشف الجديد الذي وصفه الوزير بالضخم والمقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عالمي بمنطقة سقارة.

حيث كشف المصدر، أن المقبرة الأثرية المكتشفة حديثًا تجاور مقبرة واح تي التي كشفت عنها الوزارة في 15 ديسمبر 2018، والمقبرة الجديدة تخص أحد كبار الدولة الحديثة، وتحوي مجموعة رائعة من التوابيت الخشبية الملونة وكذلك عدد من التماثيل الخشبية أيضًا ذات الألوان الرائعة، ومقاصير خشبية ملونة يعتليها المعبود حورس مذهب. 
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