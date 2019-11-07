المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات لـ6 آخرين في "أحداث المنيا"



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للقضاء العسكري في مارس من عام 2015 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية محظور نشاطها، وشاركت في التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهمين، والمشدد 10 سنوات لـ6 متهمين آخرين، و3 سنوات لمتهم آخر على خلفية اتهامهم في "أحداث المنيا" التي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.