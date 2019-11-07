Advertisements
Advertisements
Advertisements

استجواب "السنيورة" في قضية صرف 11 مليار دولار

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:43 م
Advertisements
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
وكالات
Advertisements

خضع النائب العام المالي في لبنان رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ، للاستجواب في قضية صرف 11 مليار دولار، خلال رئاسته للوزراء.

 هذا وتم استدعاء "السنيورة" إلى مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت.

 وأصدر مكتب السنيورة بيانا ذكر فيه أن المبلغ بأكمله صرف في قنوات مشروعة.

 وهذه هي أول واقعة يجري فيها استدعاء رئيس وزراء سابق في لبنان لاستجواب من هذا النوع، وتأتي عقب احتجاجات ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع.

ويقول معارضو السنيورة، الذي تولى رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 2005 و2008 وشغل أيضا منصب وزير المالية لفترتين، إنه لا يوجد وثائق لمبلغ 11 مليار من أموال الدولة صرفت خلال تلك الفترة.

لكن مكتب السنيورة قال في بيان إن رئيس الوزراء السابق شرح للنائب العام المالي كيف تم صرف الأموال وأنها أنفقت لتلبية احتياجات الدولة.

 وذكر شاهد من تلفزيون رويترز أن عشرات من المحتجين تجمعوا خارج منزل السنيورة في بيروت وخارج مكتبه في مدينة صيدا بالجنوب وهم يرددون الأغاني ويلوحون بعلم البلاد.

 وقال محتج في صيدا يدعى ماجد إن مسرحية الاكتفاء باستدعائه غير كافية. نحن نريد الأموال، نريد أموال أطفالنا ولن نترك الشارع حتى نستردها.


كانت النيابة اللبنانية طلبت الاستماع إلى إفادة السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، ليعود بعد ذلك المدعي العام ويعلن تأجيل موعد الجلسة بسبب تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه، وتقرر جدولة الجلسة الخميس المقبل، ولكن بشكل مفاجئ حضر السنيورة اليوم إلى قصر العدل برفقة وكيله وزير الشؤون الاجتماعية، ونقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، حيث استمرت جلسة الاستماع إليه أكثر من 3 ساعات.

وقالت مصادر إعلامية، إن الإعلان عن تأجيل الموعد جاء بهدف "التمويه" خشية احتشاد المتظاهرين بالمكان، مؤكدة أن الجلسة كانت للاستماع إليه والاطلاع منه على المعلومات المتعلقة بهذه القضية وليس استجوابه كمتّهم، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية خاصة، انطلاقا من كونه رئيسا سابقا للحكومة.

والقضية المعروفة بالـ"11 مليار دولار" ليست جديدة، لكنها عادة ما تظهر إلى العلن عند كل أزمة أو مشكلة سياسية في لبنان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان قضية فؤاد السنيورة اليوم استجواب 11 مليار دولار

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 5 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ ساعة و نصف

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ 40 دقيقة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

البنك الدولي: إصلاحات لبنان تسير على الطريق الصحيح

محكمة هندية تأمر باستجواب وزير المالية السابق

بعد "انخفاض مستوى الدخل".. لبنان تنتفض بسبب سوء الأحوال المعيشية

لبنان تحارب الفساد المصرفي .. في محاولة لكسب ثقة المستثمرون

رئيس الحكومة اللبنانية السابق: ميشال عون يهمش الحكومة

هل يستمع "حزب الله" لمطالب المحتجين؟ (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:58 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

08:39 م

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

08:24 م

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status