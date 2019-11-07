"ده ابني".. انهيار منى عبد الغني في جنازة هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة منى عبد الغني، في جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، والتي تم تشييعها ظهر اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مسجد مصطفى محمود.



وقالت منى عبد الغني، في تصريح لها عبر برنامج عرب وود، وعبرت عن حزنها الشديد على رحيله قائلة: دا ابني، ومش قادرة أقول حاجة دلوقت.





حالة من الحزن تخيم على السوشيال ميديا بوفاة هيثم أحمد زكي





و خيمت حالة من الحزن على نجوم الفن والجمهور، بعد انتشار خبر وفاة هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



بداية القصة



وبدأت القصة عندما شعرت خطيبته بالقلق عليه بعدما اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فقامت بإبلاغ الأمن، ليقوموا بإقتحام مسكنه في مدينة الشيخ زايد، وتم العثور على جثته داخل الحمام.





ورحل هيثم أحمد زكي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز ال 35 عام وسط صدمة كبيرة بين صفوف زملائه من نجوم الفن.



رد فعل رواد السوشيال ميديا



وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو للفنان الراحل في لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي، وقد أوضح خلال اللقاء أنه توارث الوحدة من والده الراحل أحمد زكي، وقال إنه يعاني من الشعور بالوحدة.



وقال رواد التواصل الإجتماعي، أنه عاش يتيمًا ومات وحيدًا في مسكنه، وطالبوا الجميع بتكثيف الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

