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"الهيئة العربية للطاقة الذرية" تعلن ترحيبها بـاتفاق الرياض

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العربية للطاقة الذرية، مساء اليوم الخميس، عن ترحيبها بتوقيع وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبيّ.

وأوضحت الهيئة الطاقة الذرية، في بيان لها، أن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدة اليمن.

كما أشادت بالجهود الخيّرة لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسعيهما وحرصهما على الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية.

هذا وتم توقيع اتفاق الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية

هذا وكانت قد بدأت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.

وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.

وثمنت العديد من الدول العربية والأجنبية الجهود السعودية، للوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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