Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار KORA LIVE manchester united

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر كووورة ستار مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بث مباشر كووورة أون لاين، اليوم يلا شوووت بث مباشر مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي، يلاقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نظيره بارتيزان الصربي اليوم الخميس 7/11/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان :-
تبث مجموعة بي إن سبورتس الرياضية جميع مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان الصربي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان :-
من المقرر إقامة مواجهة مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

موقف مانشستر يونايتد قبل مواجهة الدوري الاوربي الخميس ٧/١١/٢٠١٩
يتواجد مانشستر يونايتد في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، ويتطلع لاستمرار صحوته الأوربية، بعد الأداء الركيك الذي يقدمه في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

بينما يحل فريق بارتيزان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة واحدة والتعادل في لقاء وهزيمته في مواجهة وحيدة أيضاً، ويتطلع بارتيزان للخروج ولو بنقطة وحيدة في مواجهة اليوم، الشاقة علي الفريق الصربي.

ملعب مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بالدوري الأوروبي:
تقام المواجهة بين الفريق في إنجلترا أرض مانشستر يونايتد، وداخل مدينته العريقة، حيث يحتضن ملعب اولترا فورد مسرح الأحلام، موقعة الليلة.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ 39 دقيقة

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:58 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

08:39 م

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

08:24 م

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status