فريدة الشوباشي: جرائم جماعة الإخوان لا تنتهي (فيديو)



قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن العنف والوحشية هي منهج جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها، لافتة إلى أن الجماعة قامت بالكثير من الجرائم في العشرينات والثلاثيات منها على سبيل المثال لا الحصر: محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن جماعة الإخوان لم تروج أبدًا للفضيلة أو الأخلاق أو الدين، معقبة: "كل حاجة عندهم عنف وجرائم، قتلوا رئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمي النقراشي، والقاضي أحمد الخازندار.. جرائم الإخوان لا تنتهي".



وأشارت إلى أن جماعة الإخوان أسست بأموال بريطانية تقدر بـ500 جنيه، وهذا مبلغ كبير للغاية، والهدف من ذلك تقسيم المجتمع المصري تحت شعار فرق تسد، مضيفة أنها تشعر بحزن على الواقع في لبنان وسوريا والعراق، معقبة: "دخلنا في فخ الشرذمة وتقسيم الأوطان لطوائف، ليه يحصل كده، العدو لا يفرق بين الطوائف".



