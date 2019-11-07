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من ألفين جنيه إسترليني إلى 2 مليار.. قصة نجاح أول نائب لورد مصري وعربي ببريطانيا (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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الدكتور ناصر ميشال
الدكتور ناصر ميشال
أمنية فوزي
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قال الدكتور ناصر ميشال، أول نائب لورد مصري وعربي ببريطانيا، إن رحلة كفاحه في بريطانيا بدأت بـ2000 جنيه استرليني أعطاهم له والده، حيث أن استثماراته في إنجلترا وصلت حاليًا إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف "ميشال"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن كلمة السر في النجاح هي الإيمان بما يفعله الشخص، ووضع هدف سامي له لتحقيقه، وعد التأثر بما يقال، معلقًا: "أول واحد قابلته قالي إنت مصري، يعني ولا حاجة، وطلع التحدي إللي جوايا".

وتابع أنه حدث معه ذلك أيضًا عندما بدأ رحلة العمل، ولكن لا يتأثر ولا ينتبه لأي سلبيات تقال له، مستكملًا: "وراء كل عظيم امرأة عظيمة، وزوجتي ست عظيمة وطيبة وحمولة، وهي سر من أسرار نجاحي".
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