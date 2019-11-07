وفاء عامر ترثي الراحل هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة (فيديو)

أعربت الفنانة وفاء عامر من خلال برنامج ArabWood المُذاع عبر فضائية روتانا سينما عن مدى حزنها وصدمتها بوفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث حرصت على حضور جنازة الفنان الراحل، والتي كانت اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



وقالت وفاء: " البقاء لله إحنا بنعزي نفسنا في شاب جميل، ربنا يارب يجعل المعاناة اللي شافها في حياته شفيعة له في آخرته".



يُشار إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا فجر يوم الخميس في شقته بالشيخ زايد، عن عمر يناهز 35 عامًا أثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وقد شيعت جنازته اليوم بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودُفن بمقابر العائلة بالفيوم، ومن المقرر أن يُقام العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة في 6 أكتوبر.



آخر أعمال هيثم أحمد زكي



حيث كانت آخر أعمال الفنان هيثم أحمد زكي هو مسلسل "علامة إستفهام" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، حيث كانت أحداثه تدور حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.



مسلسل "علامة إستفهام" من بطولة: محمد رجب، هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، ميريهان حسين، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، عماد رشاد، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.



أعمال جمعت هيثم أحمد زكي ووفاء عامر



جدير بالذكر أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قد جمعه فيلم سينمائي مع الفنانة وفاء عامر، وهو فيلم "كف القمر" والذي عُرض في عام 2011، وكانت أحداثه تدور حول حياة سيدةٍ صعيديةٍ تُدعى (قمر) لها خمسة أبناء، وهم بالنسبة لها ككف يدها فتريدهم دائمًا متشابكين ومترابطين، بعد موت والدهم وبسبب ظروف المعيشة الصعبة يضطر الأبناء للسفر للقاهرة من أجل كسب رزقهم. ولكنهم يضلون الطريق وينفصلوا. ولكن هل سيكتمل "الكف" مرةً أخري قبل فوات الأوان.



يُذكر أن فيلم "كف القمر" من بطولة: وفاء عامر، جومانا مراد، حسن الرداد، حورية فرغلي، خالد صالح، صبري فواز، هيثم أحمد زكي، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج خالد يوسف.

