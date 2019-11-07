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"حياته كلها كانت حزينة و كئيبة" هكذا نعت إلهام شاهين هيثم أحمد زكي (فيديو)
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:40 م
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هبة أحمد
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نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال لقائها فى برنامج "عرب وود".
حيث قالت :"شاب زى الورد، وصغير ياحبيبي، يعنى حياته كلها كانت حزينة و كئيبة، معرفش العيلة دى كانت فيها ايه، يعنى الله يرحمه، بفتكر دلوقت ابوه وأمه وكل العيلة، الله يرحمهم جميعا".
لقاء تلفزيوني مؤثر
وفى سياق آخر يشار أن هيثم كان يعانى من الوحدة، وعندما سأله الاعلامى عمرو الليثى فى اثناء لقائه معه إذا كان يشعر بصعوبة فى الوحدة ليجيبه قائلا:" جدا، حسيت بحاجات كتير أوى كان بيحسها بابا، مكنتش واعليها وأنا صغير، إن البنى آدم يكون لوحده فى المهنة الصعبة دى، ده بيبقي صعبة أوى عليه، لأن دايما لما بيكون حواليك ناس بيشجعوك، الحمد لله ربنا موجود، بس أنا فى الموضوع كله لوحدى، محدش مشاركنى، الحمد لله ربنا ما بيبتليش حد بحاجة إلا لو هو قوى، وأنا متعامل جدا، وكل ما اروح مكان بشوف حب ناس رهيب جدا لوالدى، من قبل ما الناس تعرفنى تيجى تتصور معايا لمجرد ان انا ابنه، وفى ناس أول ما بتشوفنى بتدعيله، فى دى عندى حاجة كبيرة اوى ، عمرى ما بحس بغربة وان أنا لوحدى اوى طول منا فى مصر".
وفى سياق مختلف يشار أن هيثم رحل عنا فى صباح يوم الخميس، بعد اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتأخر جثمانه لبضعه ساعات عن الدفن، نظرا لعدم وجود أحد من أقاربه يقوم باستيلام الجثمان، وشيعت جنازته من نفس المسجد الذى شيعت منه جنازة والدته منذ ١٤ عاما.
حيث قالت :"شاب زى الورد، وصغير ياحبيبي، يعنى حياته كلها كانت حزينة و كئيبة، معرفش العيلة دى كانت فيها ايه، يعنى الله يرحمه، بفتكر دلوقت ابوه وأمه وكل العيلة، الله يرحمهم جميعا".
لقاء تلفزيوني مؤثر
وفى سياق آخر يشار أن هيثم كان يعانى من الوحدة، وعندما سأله الاعلامى عمرو الليثى فى اثناء لقائه معه إذا كان يشعر بصعوبة فى الوحدة ليجيبه قائلا:" جدا، حسيت بحاجات كتير أوى كان بيحسها بابا، مكنتش واعليها وأنا صغير، إن البنى آدم يكون لوحده فى المهنة الصعبة دى، ده بيبقي صعبة أوى عليه، لأن دايما لما بيكون حواليك ناس بيشجعوك، الحمد لله ربنا موجود، بس أنا فى الموضوع كله لوحدى، محدش مشاركنى، الحمد لله ربنا ما بيبتليش حد بحاجة إلا لو هو قوى، وأنا متعامل جدا، وكل ما اروح مكان بشوف حب ناس رهيب جدا لوالدى، من قبل ما الناس تعرفنى تيجى تتصور معايا لمجرد ان انا ابنه، وفى ناس أول ما بتشوفنى بتدعيله، فى دى عندى حاجة كبيرة اوى ، عمرى ما بحس بغربة وان أنا لوحدى اوى طول منا فى مصر".
وفى سياق مختلف يشار أن هيثم رحل عنا فى صباح يوم الخميس، بعد اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتأخر جثمانه لبضعه ساعات عن الدفن، نظرا لعدم وجود أحد من أقاربه يقوم باستيلام الجثمان، وشيعت جنازته من نفس المسجد الذى شيعت منه جنازة والدته منذ ١٤ عاما.
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