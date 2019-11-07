"حياته كلها كانت حزينة و كئيبة" هكذا نعت إلهام شاهين هيثم أحمد زكي (فيديو)



وفى سياق مختلف يشار أن هيثم رحل عنا فى صباح يوم الخميس، بعد اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتأخر جثمانه لبضعه ساعات عن الدفن، نظرا لعدم وجود أحد من أقاربه يقوم باستيلام الجثمان، وشيعت جنازته من نفس المسجد الذى شيعت منه جنازة والدته منذ ١٤ عاما.

وفى سياق آخر يشار أن هيثم كان يعانى من الوحدة، وعندما سأله الاعلامى عمرو الليثى فى اثناء لقائه معه إذا كان يشعر بصعوبة فى الوحدة ليجيبه قائلا:" جدا، حسيت بحاجات كتير أوى كان بيحسها بابا، مكنتش واعليها وأنا صغير، إن البنى آدم يكون لوحده فى المهنة الصعبة دى، ده بيبقي صعبة أوى عليه، لأن دايما لما بيكون حواليك ناس بيشجعوك، الحمد لله ربنا موجود، بس أنا فى الموضوع كله لوحدى، محدش مشاركنى، الحمد لله ربنا ما بيبتليش حد بحاجة إلا لو هو قوى، وأنا متعامل جدا، وكل ما اروح مكان بشوف حب ناس رهيب جدا لوالدى، من قبل ما الناس تعرفنى تيجى تتصور معايا لمجرد ان انا ابنه، وفى ناس أول ما بتشوفنى بتدعيله، فى دى عندى حاجة كبيرة اوى ، عمرى ما بحس بغربة وان أنا لوحدى اوى طول منا فى مصر".