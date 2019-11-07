Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حياته كلها كانت حزينة و كئيبة" هكذا نعت إلهام شاهين هيثم أحمد زكي (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال لقائها فى برنامج "عرب وود".

حيث قالت :"شاب زى الورد، وصغير ياحبيبي، يعنى حياته كلها كانت حزينة و كئيبة، معرفش العيلة دى كانت فيها ايه، يعنى الله يرحمه، بفتكر دلوقت ابوه وأمه وكل العيلة، الله يرحمهم جميعا".

لقاء تلفزيوني مؤثر

وفى سياق آخر يشار أن هيثم كان يعانى من الوحدة، وعندما سأله الاعلامى عمرو الليثى فى اثناء لقائه معه إذا كان يشعر بصعوبة فى الوحدة ليجيبه قائلا:" جدا، حسيت بحاجات كتير أوى كان بيحسها بابا، مكنتش واعليها وأنا صغير، إن البنى آدم يكون لوحده فى المهنة الصعبة دى، ده بيبقي صعبة أوى عليه، لأن دايما لما بيكون حواليك ناس بيشجعوك، الحمد لله ربنا موجود، بس أنا فى الموضوع كله لوحدى، محدش مشاركنى، الحمد لله ربنا ما بيبتليش حد بحاجة إلا لو هو قوى، وأنا متعامل جدا، وكل ما اروح مكان بشوف حب ناس رهيب جدا لوالدى، من قبل ما الناس تعرفنى تيجى تتصور معايا لمجرد ان انا ابنه، وفى ناس أول ما بتشوفنى بتدعيله، فى دى عندى حاجة كبيرة اوى ، عمرى ما بحس بغربة وان أنا لوحدى اوى طول منا فى مصر". 

وفى سياق مختلف يشار أن هيثم رحل عنا فى صباح يوم الخميس، بعد اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتأخر جثمانه لبضعه ساعات عن الدفن، نظرا لعدم وجود أحد من أقاربه يقوم باستيلام الجثمان، وشيعت جنازته من نفس المسجد الذى شيعت منه جنازة والدته منذ ١٤ عاما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم احمد زكى هيثم احمد ذكي هبوط في الدورة الدموية اليوم الفنان هيثم احمد زكي البح احمد زكى أم هيثم إلهام شاهين

أخبار تهمك

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 4 ساعات

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ ساعة و 27 دقيقة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ 38 دقيقة

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الموت يُفجع أنغام

كريم عبدالعزيز ناعيًا عزت أبو عوف: "وداعًا الدكتور الفنان"

أحمد السعدني يلوم أصحابه الفنانين على هذا التصرف.. ما علاقة ذلك بطليقته؟

"واجع قلبي طول عمرك".. ناهد السباعي تودع هيثم أحمد زكي برسالة مؤثرة

كان أنسان جميل وطيب..حلا شيحة تنعي هيثم أحمد زكي

شاهد.. دفتر عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:58 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

08:39 م

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

08:24 م

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status