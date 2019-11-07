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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» الآن رابط ماتش NOW

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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يلا لايف شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نظيره فريق بارتيزان الصربي YALA KOORA اليوم الخميس 7/11/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي KOORA ONLINE.
يلا شوت حصري وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات YALA SHOOOT HASRY حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان الصربي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
جول كورة وكان قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من فريق بورنموث بنتيجة هدف نظيف COOL KOORA في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر على ملعب فيتاليتي YALA LIVE.
كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الثانية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب GOAL KOORA.
كورة أونلاين ويحتل مانشستر يونايتد صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد KOORA ONLINE بينما يحل فريق بارتيزان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة واحدة والتعادل في لقاء وهزيمته في مواجهة وحيدة أيضاً BEIN MATSH.


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