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يلا شووت MATCH United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش «رابط مباشر»

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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KOORA LIVE يستضيف ملعب أولد ترافورد بإنجلترا مباراة قوية اليوم KOORA STAR ومنتظرة، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى الأوروبي، تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي، تحت قيادة الحكم ماتياس جيسترانينوس، في لقاء قوي يسعي فيه اليونايتد لحسم صدارة المجموعه، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي YALLA SHOOT.
KOORA ONLINE موعد مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي
يحل فريق بارتيزان بلجراد الصربي ضيف علي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى الأوروبي، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي
يستضيف ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي صدارة المجموعه الثانية عشر برصيد 7 نقاط ويليه اى زد الكمار الهولندى برصيد 6 نقاط بينما يحتل بارتيزان بلجراد الصربي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما في المركز الأخير أساتانا الكازاخستانى برصيد نقطة واحدة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي Manchester united، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.


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