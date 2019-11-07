HD كورة لايف مشاهدة مباراة روما ومونشجلادباخ رابط يلا شوت بث مباشر كورة أونلاين لايف HD

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة روما وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر بتاريخ 07-11-2019 الدوري الأوروبي، يستعد فريق روما لمواجهة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لمواجهة فريق روما في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب بروسيا بارك، ويخوض فريق روما مباراته عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، حيث شارك الفريق خلال 5 مباريات تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراتين إلا إنه يأمل أن يحقق الفوز خلال هذه المباراة حتى يسعد جماهيره التي استاءت من أدائه الذي تراجع عن العام الماضي كثيراً، أما عن فريق بوروسيا الذي يدخل مباراته وهو في حالة من الإنتعاش بسبب الفوز الذي حقق خلال المباريات الأخيرة حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات من أصل 5، وقد صرح المدير الفني للفريق أن الفريق قد أدى المران الأخيرة استعداداً لمواجهة غريمه والفوز عليه، وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه يثق بلاعبيه وأن فريقه قادر على صناعة الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.





بوروسيا مونشنغلادباخ Vs روما.

البطولة : الدوري الأوروبي (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : بروسيا بارك .

المعلق : أحمد البلوشي .





موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .



