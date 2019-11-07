Advertisements
Advertisements
Advertisements

HD كورة لايف مشاهدة مباراة روما ومونشجلادباخ رابط يلا شوت بث مباشر كورة أونلاين لايف HD

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة روما وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر بتاريخ 07-11-2019 الدوري الأوروبي، يستعد فريق روما لمواجهة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لمواجهة فريق روما في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب بروسيا بارك، ويخوض فريق روما مباراته عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، حيث شارك الفريق خلال 5 مباريات تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراتين إلا إنه يأمل أن يحقق الفوز خلال هذه المباراة حتى يسعد جماهيره التي استاءت من أدائه الذي تراجع عن العام الماضي كثيراً، أما عن فريق بوروسيا الذي يدخل مباراته وهو في حالة من الإنتعاش بسبب الفوز الذي حقق خلال المباريات الأخيرة حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات من أصل 5، وقد صرح المدير الفني للفريق أن الفريق قد أدى المران الأخيرة استعداداً لمواجهة غريمه والفوز عليه، وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه يثق بلاعبيه وأن فريقه قادر على صناعة الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

بوروسيا مونشنغلادباخ Vs روما.
البطولة : الدوري الأوروبي (دور المجموعات - الجولة الرابعة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : بروسيا بارك .
المعلق : أحمد البلوشي .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

Advertisements

أخبار تهمك

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 6 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ ساعة الا ربع

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:58 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

08:39 م

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

08:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status