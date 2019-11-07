"حسن العطار" في عرض الأزياء الموسمي لـ"فاشن فورورد دبي"

حضر الفنان الكويتي الشاب "حسن العطار" عرض الأزياء الموسمي "فاشن فورورد دبي" الأسبوع المنصرم، والذي أقيم في دبي في "حي دبي للتصميم D3" واستمرّ على مدى أربعة أيام، حضره عدد كبير من الإعلاميين ومحبّي الموضة والأزياء، بالإضافة إلى أشهر المؤثرين الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي في العالم.





شاهد حسن أكثر من 18 عرض أزياء لمصمّمين عالميين، على سبيل المثال "أماتو"، "مايكل سينكو"، "إيزرا"، "سبلاش" وغيرهم، كما أصرّ حسن على تشجيع المصمّمين العرب الذين قدّموا تصاميم مذهلة لمنصّة هذا العرض الموسمي ولفتوا أنظار الفعاليات الموجودة بأفكارهم وابتكاراتهم وابدعاتهم، كالمصمّم الكويتي "يوسف الجسمي"، والمصّممين اللبنانيين "روني الحلو"، "حازم قيس"، "تانيا سكاف" و"هاس إدريس"، المصمّمة السعوديّة "أروى البناوي"، مصمّمة الأزياء الإماراتيّة "حصة الفلاسي"، المصمّمة الفلسطينيّة "ريما البنّا" و"Atelier Zuhra" .





إطلالة حسن في "فاشن فورورد دبي" كانت من لمسات الستايلست الاماراتي المميز "فيصل ناصر" الذي اختار له ملابس من عدة مصمّمين عربي وعالميين مثل "مايكل كورس"، "لو بوتان"، "أميريكن راغ"، المصمّم الفلسطيني "زيد فاروقي" والمصمّمة السعوديّة "أروى البناوي".

مواهب العطار لا حدود لها، تخطت الغناء و التلحين والكتابة والتمثيل، وصولاً الى انشاء الخط الخاص به في مجال تصميم الازياء . ولأنّ الفنّ لديه لا يقتصر على الغناء والكتابة والتلحين والتمثيل، فقد تخطّاه ليشقّ خطّه الخاص في مجال تصميم الأزياء. حسن بصدد التحضير حالياً لإطلاق أوّل مجموعة من أزيائه وعرضها للمرّة الأولى في أسبوع الموضى في "نيو يورك" 2020 ولاحقاً في "فاشن فورورد دبي" 2020.









يتزامن دخول حسن عالم الأزياء تقريباً مع إطلاق أول ألبوم غنائي له على شكل " ألبوم مرئي" أو Visual Album، يتضمّن أربعة أغاني مرئيّة تجمع بين الموسيقى التصويريّة والأحاسيس، ويتمّ تصويره كعمل فنّي بالكامل. إنّه كالفيلم الغنائي المصوّر إلّا أنّ كلّ اغنية اختارها حسن بتأنّي، وتحمل في طياتها قصّة أو حادثة حصلت مع حسن وتركت أثر كبير في حياته، يتمّ ترجمتها في الواقع بالصوت والصورة .



