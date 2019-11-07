Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدفاع الأمريكية: عائدات النفط من حقول الشمال السوري ستذهب لـ"قسد"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتواصل تزويدها بالقدرات والدعم لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، على أن إيرادات النفط من الحقول الشمالية ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس لأمريكا. 

وأضاف هوفمان: القادة العسكريون الأمريكيون لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.

هذا وأوضح متحدث الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحاسب تركيا أي قوات تدعمها يُعتقد أنها ارتكبت جرائم حرب في شمال شرق سوريا.

كما أكد هوفمان، حول ما يتعلق بوقف إطلاق النار، على أن وقف النار متماسك بشكل عام في سوريا، قائلاً: "إن هناك مناوشات صغيرة لكن معظم الأطراف ملتزمة".

وكان مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية الأمريكية، قد أكد يوم أمس الأربعاء، على أن السلطات المحلية شمال شرق سوريا تستغل النفط المستخرج من المنطقة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه أن "النفط تستغله السلطات المحلية لفائدة المجتمعات هناك، ولم تصدر الإدارة لنا هنا في وزارة الخارجية توجيهات بشأن أي شيء يتعلق بحقول النفط".

وفي 29 من أكتوبر أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية من أيدي الجماعات السورية المسلحة، المدعومة من الولايات المتحدة باستخدام "القوة الساحقة"، سواء كان الخصم داعش أو قوات مدعومة من روسيا أو النظام السوري.

على صعيد آخر ثمن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ما يقوم به العاملون في التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية من السعودية، والإمارات، والبحرين وألبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا على تفانيهم والتزامهم الدؤوب لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قسد حقول النفط الشمال السوري الدفاع الأمريكية الأمريكية

أخبار تهمك

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تحديد موعد إقالة فالفيردي والاتفاق مع الجديد لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتفق مع مدربه الجديد.. والإعلان الرسمي في هذا التوقيت!

منذ ساعة و 10 دقيقة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البنتاجون: ترامب تشاور معنا قبل سحب القوات الأمريكية من سوريا

أمريكا تعلن سحب قواتها العسكرية من سوريا

"البنتاجون" يوضح السبب الحقيقي وراء سحب القوات الأمريكية من سوريا

ترامب يؤكد ثبات وقف إطلاق النار شمال سوريا مع وجود خروقات

الجيش الروسي ينشر صور بالأقمار الصناعية تؤكد التهريب الأمريكي للنفط السوري

تقرير: مجموعة من القوات الأمريكية تعود من العراق إلى الحسكة في سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

05:53 م

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

07:25 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status