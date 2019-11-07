الدفاع الأمريكية: عائدات النفط من حقول الشمال السوري ستذهب لـ"قسد"





قال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتواصل تزويدها بالقدرات والدعم لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.





وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، على أن إيرادات النفط من الحقول الشمالية ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس لأمريكا.





وأضاف هوفمان : القادة العسكريون الأمريكيون لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.





هذا وأوضح متحدث الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحاسب تركيا أي قوات تدعمها يُعتقد أنها ارتكبت جرائم حرب في شمال شرق سوريا.





كما أكد هوفمان، حول ما يتعلق بوقف إطلاق النار، على أن وقف النار متماسك بشكل عام في سوريا، قائلاً: "إن هناك مناوشات صغيرة لكن معظم الأطراف ملتزمة".





وكان مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية الأمريكية، قد أكد يوم أمس الأربعاء، على أن السلطات المحلية شمال شرق سوريا تستغل النفط المستخرج من المنطقة.





وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه أن "النفط تستغله السلطات المحلية لفائدة المجتمعات هناك، ولم تصدر الإدارة لنا هنا في وزارة الخارجية توجيهات بشأن أي شيء يتعلق بحقول النفط".





وفي 29 من أكتوبر أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية من أيدي الجماعات السورية المسلحة، المدعومة من الولايات المتحدة باستخدام "القوة الساحقة"، سواء كان الخصم داعش أو قوات مدعومة من روسيا أو النظام السوري.





على صعيد آخر ثمن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ما يقوم به العاملون في التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية من السعودية، والإمارات، والبحرين وألبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا على تفانيهم والتزامهم الدؤوب لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط.



