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آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:24 م
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فالفيردي
فالفيردي
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات داخل نادي برشلونة الإسباني بشأن إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، بالإضافة إلى الاتفاق مع المدرب الجديد لقيادة البلوجرانا.

كشف إنزو فرانسيسكولي المدير الرياضي لنادي ريفير بليت الأرجنتيني، عن مدى حقيقة المفاوضات بين مدرب الفريق مارسيلو جاياردو، ونادي برشلونة الإسباني.

وقال إنزو: "نادي برشلونة يراقب مارسيلو جاياردو بالفعل، نظراً لأهمية الأداء الذي يقوم به مع الفريق الأرجنتيني وقيادته لنهائي كأس الليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، بعد الإطاحة بغريمه التقليدي بوكا جونيورز.

وتابع الصديق المقرب لجاياردو تصريحاته قائلاً: "بصفتي المسئول عن منصب المدير الرياضي لنادي ريفير بليت، فلا وجود للمفاوضات بين برشلونة مع النادي الأرجنتيني حتى الآن". 

واستطرد قائلاً: "سعيد للغاية من متابعة فريق بحجم برشلونة لمدرب فريقنا، ولكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، فالمدرب وننتظر ما سيحدث خلال الأيام القادمة سواء باستمراره معنا أو رحيله للبلوجرانا، مؤكدًا على عدم لن الوقوف في طريق مغادرته إلى إسبانيا. 

وواصل: "علينا الاستعداد لأي قرار، وحدث ذلك معنا عندما قرر رامون دياز الرحيل في عام 2014، فقررنا التعاقد مع جاياردو ليتولى المنصب بدلا منه".  

ويعتبر الأرجنتيني غاياردو، المتوج بكأس ليبارتادوريس 2015 و2018، من بين الأسماء المرشحة في الكواليس لتدريب نادي برشلونة. 

ويملك جاياردو صاحب 43 عاماً سجلاً رائعا عندما كان لاعباً مع ريفير بليت وموناكو وباريس سان جيرمان ودي سي يونايتد الأميركي وناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني، كما نجح أيضا في التتويج بكأس ليبارتادوريس عامي 2015 و2018.


ومن الجدير بالذكر أن النادي الكتالوني يفكر في التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لفالفيردي، بسبب النتائج الكارثية السلبية التي يحققها الفريق تحت قيادته.
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