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وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:24 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مساء اليوم الخميس، احتفالية مديرية الأوقاف بالقليوبية بالمولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بمدينة بنها،بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد واللواء علاء عزمي نائب مدير أمن القليوبية وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ الأوقاف.

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ صبحي الزغبي من مشايخ مديرية الاوقاف، ثم كلمة للشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، واختتم الحفل بالتواشيح والمدائح النبوية ألقاها الشيخ محمد فؤاد من إدارة أوقاف العبور.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف، أن احتفالنا بالمولد النبوي من الشرع حيث قال الله تعالي ( قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون)،مشيرا الي أنه لولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اهتدينا إلى الصراط المستقيم، كما أشار في كلمته التي ألقاها أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية أرسله ربه رحمة للعالمين وأن رسالته رسالة عالمية لكل البشرية.

وقال إن وطننا الغالي استهدف بالشائعات، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم استهدف أيضا بالشائعات وأبرزها حادث الإفك، مؤكدا أن النبي صلي الله عليه وسلم هو قدوة حسنة نهتدى به في الظلمات،وهو المبعوث رحمة للعالمين وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه في وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.

كما قدم محافظ القليوبية التهنئة لأهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة المولد النبوي الشريف داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة، ومصر الغالية علينا جميعا.

وعقب انتهاء الاحتفالية تفقد محافظ القليوبية دار المناسبات الملحقة بمسجد ناصر بعد تطويرها بالمشاركة المجتمعية يرافقه المستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض سابقا والمشرف على أعمال التطوير لدار المناسبات.
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
وكيل أوقاف القليوبية: الوطن يستهدف بالشائعات ورسالة النبي عالمية لكل البشرية (صور)
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