شاهد.. انهيار دلال عبد العزيز في جنازة الراحل هيثم أحمد زكي (فيديو)

وعلقت"عبد العزيز" من خلال برنامج عرب وود قائلة: "عاش يتيم ومات وحيد الله يرحمه".



وتفاعل الجمهور معها مطالبين أن يلهمهم الله الصبر والسلون.

وسادت حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني بعد وفاة هيثم زكي في الساعات المكبرة من فجر اليوم، في مدينة الشيخ زايد، وذلك بعد أن قامت خطيبته بإستدعاء الشرطة لمعرفة عدم رد هيثم على الموبيل.

أبرز الحضور





حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير.









ومن أبرز هؤلاء النجوم: النجم محمد هنيدى، الفنان أشرف زكى، النجمة دلال عبد العزيز، كابتن أحمد شوبير، مصطفى هريدى، حسنى شتا، ايتن عامر، محمد عبد الرحمن، طارق عبد العزيز، نهال عنبر، باسم سمرة .









تفاصيل الوفاة









هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس، اثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد على اتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وقامت بكسر الباب، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تبين ان سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة.





أخر أعماله الفنية





كان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى شارك في رمضان الماضى بمسلسل "علامة استفهام".







