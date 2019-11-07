Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أحدث أغاني نجم ستار أكاديمي محمد سعد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:14 م
Advertisements
محمد سعد
محمد سعد
لمياء علي
Advertisements
يستعد نجم ستار أكاديمي الفنان محمد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان، "وترني الشوق"، وذلك خلال الفترة المقبلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات الاستماع الإلكترونية.

قال محمد سعد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه قد انتهى من تسجيل أغنية "وترني الشوق"، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من ألحان وتوزيع عمرو حليم، وهندسة الصوت لمصطفى رؤوف، ومن إنتاج "مزيكا".

كان محمد سعد قد طرح منذ فترة، أغنية "عايش وخلاص" على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا، الأغنية من كلمات محمد رسلان، ألحان وتوزيع عمرو حليم، ميكس وماستر محمد اسماعيل، وإنتاج "مزيكا".

تدور فكرة كليب "عايش وخلاص" في إطار درامي عن لوعة الفراق بين الحبيبين وتمني العودة مرة أخرى، بعدسة المخرج يحيى ممتاز، وكان قد عبر نجم ستار أكاديمي، عن حبه الشديد لبلده الحبيب مصر، وذلك من خلال أغنية "بعشقك" والذي طرحها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن أغنية "بعشقك" غناء محمد سعد، وتم تصوير الكليب بعدسة المخرج  محمد حبيب، وهي من كلمات إبراهيم فتحي موسى، ألحان وتوزيع عمرو حليم، وهندسة صوتية حاتم أحمد، ومدير تصوير أحمد حسين وتنفيذ شركة "دريميرز بيكتشرز"، وإنتاج شركة "ايه اس"، وحققت نجاحًا كبيرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مزيكا محمد سعد فن الفجر الفني أغاني أخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ ساعتين

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتفق مع مدربه الجديد.. والإعلان الرسمي في هذا التوقيت!

منذ ساعة و 12 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تحديد موعد إقالة فالفيردي والاتفاق مع الجديد لبرشلونة

منذ ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعة و 11 دقيقة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

انتعاشة غنائية بأصوات الشباب في الأسبوع الأول من 2019

سمر تطرح أغنية "غيرو" مع المخرج ياسر سامي (فيديو)

محمد سعد نجم ستار أكاديمي يطرح "عايش وخلاص" (فيديو)

شاهد.. أغنية نجم ستار أكاديمي محمد سعد "عايش وخلاص" (فيديو)

أحمد سعد يحتفل بنجاح"يا مدلع" في الكويت

معتز أمين يستعد لتقديم أغاني جديدة مع أحمد سعد وهشام عباس وساموزين (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

05:53 م

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

07:25 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status