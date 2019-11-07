"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أحدث أغاني نجم ستار أكاديمي محمد سعد

يستعد نجم ستار أكاديمي الفنان محمد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان، "وترني الشوق"، وذلك خلال الفترة المقبلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات الاستماع الإلكترونية.



قال محمد سعد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه قد انتهى من تسجيل أغنية "وترني الشوق"، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من ألحان وتوزيع عمرو حليم، وهندسة الصوت لمصطفى رؤوف، ومن إنتاج "مزيكا".



كان محمد سعد قد طرح منذ فترة، أغنية "عايش وخلاص" على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا، الأغنية من كلمات محمد رسلان، ألحان وتوزيع عمرو حليم، ميكس وماستر محمد اسماعيل، وإنتاج "مزيكا".



تدور فكرة كليب "عايش وخلاص" في إطار درامي عن لوعة الفراق بين الحبيبين وتمني العودة مرة أخرى، بعدسة المخرج يحيى ممتاز، وكان قد عبر نجم ستار أكاديمي، عن حبه الشديد لبلده الحبيب مصر، وذلك من خلال أغنية "بعشقك" والذي طرحها على طريقة الفيديو كليب.



يذكر أن أغنية "بعشقك" غناء محمد سعد، وتم تصوير الكليب بعدسة المخرج محمد حبيب، وهي من كلمات إبراهيم فتحي موسى، ألحان وتوزيع عمرو حليم، وهندسة صوتية حاتم أحمد، ومدير تصوير أحمد حسين وتنفيذ شركة "دريميرز بيكتشرز"، وإنتاج شركة "ايه اس"، وحققت نجاحًا كبيرًا.