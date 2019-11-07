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في مباراة التدخلات العنيفة.. حمدي فتحي يهدي مصر فوزا معنويا على ليبيريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:05 م
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مصر وليبيريا
مصر وليبيريا
محمد جمال
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حقق منتخب مصر الفوز علي منتخب ليبيريا وديا، اليوم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، بهدف دون رد سجله اللاعب حمدي فتحي في أخر دقائق المباراة، في إطار استعدادات الفراعنة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

 

حمدي فتحي للمرة الثانية على التوالى يقود مصر للفوز

 

قاد حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، الفراعنة لفوز بهدف دون رد في الدقيقة 86 من زمن المباراة من تسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة من الظهير الأيمن للنادى الأهلي والمنتخب محمد هاني، ليحقق منتخب مصر الفوز الثانى توالياً علي ليبيريا بعد الفوز علي بوتسوانا تحت قيادة الجهاز الجديد للفراعنة.

 

حمدي فتحي جوهرة المنتخب الجديدة


وكان حمدي فتحي هو صاحب هدف الفراعنة أمام بوتسوانا أكتوبر الماضي، في لقاء انتهي بهدف دون رد أيضا، ليسجل لاعب وسط الأهلي هدفه الثانى دوليا خلال اللقاء الدولي الثاني.

 

وأصيب حسين الشحات لاعب وسط الأهلي والمنتخب خلال الشوط الأول بعد تدخل قوي من جانب لاعبي ليبيريا أدت لخروجه من المباراة وإقتراب غيابه عن مواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


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وقام حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بتجربة العديد من العناصر الجديدة خلال اللقاء الودى أمام ليبيريا، وهم مروان حمدي لاعب وادى دجلة وكريم طارق لاعب طلائع الجيش ومحمد هانى لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وأحمد جمعه لاعب المصري.

 

ويدخل منتخب مصر مباراتى التصفيات دون مهاجمه أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي بسبب الإصابة في الركبة الذى يعانى منها اللاعب والتى أعلن عنها النادى البرتغالي.


 

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