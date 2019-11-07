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رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:04 م
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بوابة الفجر
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شهد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الحفل الختامي لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، وتكريم أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس مقرر ريادة الأعمال، والطلاب الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بالمركز، وذلك بحضور محمد بلال، المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور وليد عيد رئيس شركة نيو هوريزين والمنسق الاكاديمى لشركة certiport العالمية، وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من طلاب مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال وأسرهم.

وفى كلمته بهذه المناسبة، قدم الكردى الشكر لشركة Certiport العالمية، لجهودها المبذولة فى إعداد مجموعة من المدربين الدوليين فى مجال ريادة الأعمال مما يسهم بشكل كبير فى تخريج جيل من الطلاب قادرين على خلق فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم من خلال أفكارهم الخلاقة والمبدعة، فضلًا عن الفوز بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبى، وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة أنشأت هذا المركز لخلق مظلة تحتضن كافة مشروعات طلبة الجامعة وتقديم الدعم الفنى والاستشاري والمادى لهم، وأضاف أن الجامعة أدخلت مقررين اساسيين فى ريادة الأعمال واعتباره متطلب تخرج بهدف مساعدة الطلاب على تصحيح الأفكار وبناء الشخصية من خلال تبنى فكر ريادة الأعمال.

كما أكد الدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة ان فكر ريادة الأعمال يهدف لخلق جيل لديه القدرة على تبنى مشاريع خاصة بعيدا عن فكر الوظيفة التقليدية، مؤكدا سعى المركز على خلق حاضنة داخل جامعة الإسكندرية يتوفر من خلالها دعم مادى بشكل كبير ومباشر، وأضاف أنه تم إعتماد 58 مدربًا دوليًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأن التجربة بدأت العام الماضي بتدريب 1200 طالب على فكر ريادة الأعمال، موضحًا أن معظم الدورات التى تمت فى المركز كانت بالمجان لكافة الطلاب والخريجين.
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال والابتكار (صور)
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