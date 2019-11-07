Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب فرنسا يصدم نجم برشلونة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
Advertisements
تلقى واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس 7 نوفمبر صدمة قوية بالنسبة له بسبب منتخب بلاده.


ديشامب يصدم أومتيتي
وصدم ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا اليوم الفرنسي صامويل أومتيتي حيث أكد أنه لم يقنعه الفترة الأخيرة ليضمه إلى المنتخب.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية اليوم: "لونجليه وكمبابيه أعطياني ضمانات أكثر من أومتيتي حاليا لضمه إلى منتخب فرنسا الفترة القادمة".


غيابات أومتيتي عن برشلونة
ويطارد صامويل أومتيتي حالة من سوء الحظ الشديد في الفترة الأخيرة بسبب كثرة إصاباته التي تسببت في قلة مشاركته مع نادي برشلونة.


موعد مباراة البرازيل القادمة
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري في مباراة ودية بين الفريق.


ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني
ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

أخبار تهمك

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتفق مع مدربه الجديد.. والإعلان الرسمي في هذا التوقيت!

منذ ساعة و 12 دقيقة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعة و 11 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 5 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تحديد موعد إقالة فالفيردي والاتفاق مع الجديد لبرشلونة

منذ ساعة

بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ ساعتين

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

05:53 م

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

07:25 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status