"حرس الحدود السعودي" ينقذ شخصين تعطل قاربهما بعرض البحر





أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، مساء اليوم الخميس، شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر.





وقال العقيد نايف بن عبدالله العنزي، المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، "ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر، وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين بأنه في أحد الشعبان البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع".





وأضاف المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ، أنه تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز العباسي لتقديم المساعدة اللازمة، فور تلقي البلاغ، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقه، وتبين بأنهم بصحة جيدة.





وطلب المتحدث الاعلامي من جميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.





المديرية العامة لقوات حرس الحدود السعودية من أقدم الأجهزة الأمنية التي تتبع لوزارة الداخلية، ويتولى جانباً إلى جنب مع بقية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأخرى، القيام بدور مهم وفعال، ضمن منظومة الأمن الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر بمثابة الحصن المنيع والدرع الواقي لبلد تتسع مساحته الجغرافية وتتعدد حدوده مع الدول المجاورة.

وتعد المديرية العامة لحرس الحدود أحد أهم الأسلحة الهامة في القوات العسكرية السعودية ومهمته الأساسية حمايـة الـحدود البرية والبحرية من الاختراق غير المشـروع، وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشـروع للبضائع والممنوعات مثل الـمخدرات والأسلحـة وغيرها، ومدير عام قوات حرس الـحدود الحالي هو الفريق/عواد بن عيد البلوي.



