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عاجل.. ملك البحرين يشيد بما تشهده مصر من نهضة تنموية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:02 م
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ملك البحرين
ملك البحرين
أمنية فوزي
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أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى، بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعرب ملك البحرين عن تقدير لمواقف مصر الثابتة والداعمة للبحرين على امتداد العقود الماضية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد استقبل العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمطار القاهرة الدولى.
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