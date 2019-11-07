عاجل.. ملك البحرين يشيد بما تشهده مصر من نهضة تنموية





كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد استقبل العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمطار القاهرة الدولى.

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى، بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.وأعرب ملك البحرين عن تقدير لمواقف مصر الثابتة والداعمة للبحرين على امتداد العقود الماضية.