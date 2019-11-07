شاهد.. أول ظهور لشقيق الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)

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وضرح أن شقيقه كان على اتصال به حتى أيامه الأخيرة، ولكنه قد عرف بالصدفة خبر وفاته من الأعلام، وحاول السفر اليوم لحضور جنازته ولكنه فوجئ أنه تم دفنه، وأنه الأن في طريقه إلى مصر لأنه يقيم في لندن".



يشار إلى أن الفنانة الراحلة هالة فؤاد والدت الفنان هيثم أحمد زكي، وتزوجت من رجل الأعمال عز بركات، وانجبت منه رامي الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، هو مسلسل "علامة إستفهام"، وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، وقد تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي عام 2019، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

نشر رجل الأعمال أشرف السعد صديق وجار الزوج السابق للفنانة هالة فؤاد، ووالد الأخ غير شقيق للراحل هيثم أحمد زكي، نشر صورة لشقيقه رامي،