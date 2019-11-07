خبيرة أبراج تحذر الجميع من الزواج قبل 20 نوفمبر لهذا السبب (فيديو)

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن تراجع كوكب عطارد يؤدي إلى تأخير في العلاقات، خاصة أن هذا الكوكب معروف بأنه كوكب الاتصالات والعلاقات العامة، معقبة:" لما عطارد يتراجع بتحصل خناقات، وسوء تفاهم على كل الناس، وليس لبرج معين".





وتابعت خبيرة الأبراج، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن معظم الناس الآن تعيش حياة "مش لطيفة"، وهذا سببه الرئيسي تراجع كوكب عطارد، لافتة إلى أن عطارد بدأ في التراجع من 31 أكتوبر، وسيستمر في تراجعه حتى 20 نوفمبر، معقبة: "في هذه الفترة الغيرة هتزيد وحب التملك وحب السيطرة، ولازم الناس في الفترة دي تصبر".



