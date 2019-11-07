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ميركل: أوروبا لم ترد بعد على قرار إيران "استئناف تخصيب اليورانيوم"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إن أوروبا لم تقرر بعد كيف سترد على قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في خرق للقيود المفروضة طبقا للاتفاق النووي، مضيفة أن كل خطوة تتخذها طهران تجعل الأمور أكثر صعوبة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "لم نتخذ قرارا نهائيا بعد. لكن مع كل خطوة تتخذها إيران فإن الموقف يصبح بالطبع أكثر صعوبة"، كما نقلت وكالة "رويترز".

حيث اعلنت إيران اليوم الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض لتقلص أكثر التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

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الكلمات المفتاحية

ميركل قرار إيران

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