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القس جوناثان رفعت عن الفنان هيثم زكى: "تعرض للنقد اللاذع وموته أوجعنا"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:41 م
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القس جوناثان رفعت
القس جوناثان رفعت
ماريان ناجى
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علق القس جوناثان رفعت كاهن عام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن وفاة الفنان هيثم احمد زكى، قائلا: تعودت أن استفاد مما يحدث حولنا ونتعلم منه فى حياتنا الروحية ومن هذا المنطلق سأتحدث عن وفاة الشاب الجميل هيثم احمد زكى، فخبر الوفاه وجع الجميع لأنه صغير السن".

تابع رفعت لـ "الفجر": وخاصة بعد اكتشاف أنه وحيد فى حياته، ومن هنا توقفت قليلا وطرحت بعض الأسئلة منها: لماذا لم يثير تعاطف البعض عندما تعرضوا له بالنقد اللاذع فى تأديته لبعض أدواره؟ أتذكر حملة النقد الشديدة لدوره فى مسلسله فى رمضان الماضى وكان الجميع يتنمر دون رحمة ودون تفكير أنه من الممكن أن يعانى نفسيا خاصة مع وحدته القاتلة.

أختتم: السوشيال ميديا أصبحت كلامها معسول الآن ومنذ أشهر قليلة كانت حملات النقد له ولأدواره حملات موسعة، فهذا هى من الممكن أن ننقد بشدة ونتهكم ونهمل ولا نرى التأثير النفسى لذلك ولا لمشاعره " كسر المجاديف بيموت".

يشار إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي قد توفى اليوم في منزله بمدينة 6 أكتوبر وأدلت خطيبة الفنان بأقوالها، قائلة إنها كانت تتواصل معه هاتفيا للاطمئنان عليه وآخر مكالمة بينهما كانت الساعة الرابعة يوم الأربعاء وبعدها لم يجب على هاتفه تمامًا حتى استبد بها القلق واتصلت هاتفيًا بخالته التي اعتادت التوجه للاطمئنان عليه وأبلغا أمن الكمبوند، وتم الاتصال بالشرطة لكسر باب الشقة.

وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانًا يبيت معه بالشقة إلا أنه لم يكن برفقته تلك الليلة، وكانت المعاينة كشفت عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من خلال مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده.

وبعد تشريح الجثمان، شيع العشرات من جمهور وأصدقاء الفنان الراحل جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي هيثم احمد زكى القس جوناثان رفعت السوشيال ميديا التحريات

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