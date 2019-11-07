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الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:58 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وليبيريا والمقامة علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الفراعنة الودية إستعدادا لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام في نوفمبر المقبل.


وحاول لاعبو المنتخب الوطني إحراز أهداف خلال ال 45 دقيقة الأولى من زمن اللقاء ولكن دفاع المنتخب الليبيري كان بالمرصاد لهجمات منتخب مصر، والذى كان أبرزها إنفراد تمام للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بحارس ليبيريا ولكن قام الدفاع بإبعاد الكرة.

إصابة حسين الشحات في الركبة
وتعرض حسين الشحات لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وليبيريا وتحديدا في الدقيقة 39 بعد تدخل عنيف من قبل لاعب ليبيريا، ليضطر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر في خروج اللاعب ونزول كريم طارق لاعب طلائع الجيش والذى يلعب مباراته الأولي دوليا.


وعقب خروج الشحات قام الجهاز الطبي للمنتخب بوضع الثلج علي ركبة حسين الشحات الذي عانى من تدخل قوى، أدى لخروجه مصاب خلال المباراة.


ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لمباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن تواجه الفراعنة منتخب كينيا ضمن مباريات الجولة الأولي يوم 14 نوفمبر المقبل ثم مواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات، وستكون اولى المباريات الرسمية للبدري.

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