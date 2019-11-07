Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. إصابة مرعبة لنجم الأهلي "المتألق" مع المنتخب أمام ليبيريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:30 م
Advertisements
اصابة حسين الشحات
اصابة حسين الشحات
الفجر الرياضي
Advertisements

تعرض منتخب مصر لضربة قوية بعد إصابة نجمه في المباراة الودية المقامة حاليا بين الفراعنة ونظيره الليبيري، والتي يحتضنها ملعب برج العرب استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2023.

 

إصابة حسين الشحات مع المنتخب أمام ليبيريا


وجاءت إصابة حسين الشحات نجم الفراعنة ومنتخب مصر في الدقائق الخمس الاخيرة من عمر الشوط الأول في مباراة ليبيريا بعد تدخل عنيف من لاعب الأخير ، ليغادر على إثرها المباراة ويدخل بديلا كريم طارق لاعب طلائع الجيش.

 

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود علاء - أحمد فتحي.

 

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - طارق حامد.

 

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

 

خط الهجوم: أحمد جمعة.

 

ويخوض منتخب مصر المباراة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2023.

 

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي يغيب عنها النجوم المحترفين وفي مقدمتهم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية الأهلي اصابة نجم الاهلي اصابة حسين الشحات اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من النيابة بشأن أسباب وفاة الفنان هيثم زكي

منذ حوالي 3 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. إصابة نجم منتخب مصر وشكوك حول مشاركته في بطولة إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم مصر LIVE SPORT

منذ أقل من ساعتين

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعة و 22 دقيقة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 3 ساعات

بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ 35 دقيقة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 13 ساعة

رعب في ريال مدريد.. برشلونة يتجه لصفقة مدوية

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:53 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

05:49 م

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

01:36 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status