النقل البحري السعودي يعلن عن أرقام جديدة في الصناعة البحرية





أعلن المهندس فريد بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البحري، اليوم الخميس، عن أرقام جديدة في صناعة النقل البحري في المملكة، وذلك على هامش مؤتمر "التنمية البحرية المستداتمة 2030 ومابعده"، الذي اختتم أعماله اليوم.





وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البحري، إلى أنه تم تسجيل حوالى 55 سفينة جديدة تحت العلم السعودي حتى نهاية 2019، لتضاف إلى الأسطول السعودي الضخم الذي يضم 368 سفينة، موضحاً أن المملكة تمتلك حوالى 10 من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثاً.





وقال المهندس القحطاني: إن "المملكة عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، آخرها 3 اتفاقيات وقعت عليها في 2019".





واعتبر أن هناك أهمية كبرى للتوقيع على هذه الاتفاقيات، فهي تنعكس أيجابا على صناعة النقل البحري في المملكة ما يدل على التزامها مع بقية الدول الاعضاء بما يصدر من المنظمة.





وأوضح المهندس القحطاني، هذه الاتفاقيات، أنها تعزز سلامة السفن التي ترفع العلم السعودي، وتساهم في حماية مياه المملكة وشواطئها من التلوث، وترفع كفاءة العاملين على ظهر السفن وتسهل حركة الملاحة بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، موضحاً أنه تم اعتماد استراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وغيرها.





وحول الجانب الأكاديمي في صناعة النقل البحري، أفاد بأنه تم اعتماد كليتين للدراسات البحرية الأمر، الذي سينعكس إيجابا على المساهمة في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي، كاشفاً عن أن المملكة بدأت ولأول مرة في هذه السنة (2019) باصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية (STCW).



