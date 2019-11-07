رسميا.. استبعاد ثنائي المنتخب الأولمبي من بطولة كأس الأمم الإفريقية

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي استبعاد ثنائي الفراعنة، قبل خوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والذى يسعي فيها المنتخب لتحقيق أحد المراكز الثلاث الأولي للصعود لأولمبياد طوكيو 2020.









وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا بداية من غد الجمعة وحتي يوم 22 نوفمبر، علي ملعبين وهم ستاد القاهرة وستاد السلام، في بطولة تضم 8 منتخبات مقسمة علي مجموعتين، الأولى تضم مصر وغانا ومالي والكاميرون وتلعب مبارياتها علي ستاد القاهرة الدولى بينما المجموعه الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وتقام مبارياتها علي ملعب السلام.









وأعلن شوقي غريب عن استبعاد طاهر محمد طاهر لاعب خط الوسط المهاجم ولاعب المقاولون العرب من قائمة المنتخب وقبل يوم واحد فقط من ضربة البداية بسبب الإصابة بتمزق عضلي، واستبعاد مدافع وادي دجلة والمنتخب محمود مرعي أيضا بسبب الإصابة.









وعقد غريب والحهاز الفنى إجتماع مع طبيب المنتخب أيمن زين من أجل معرفة حالة اللاعبين، وأكد لهم دكتور الفريق أن علاج الثنائي سيحتاج لوقت مما حعل المدير الفنى لمنتخب مصر يقرر استبعادهم.









وسيجتمع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب من أجل تحديد بدلاء الثنائي الذى سيتم الإستعانة بهم قبل خوض مباريات البطولة، بعدما سمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق علي استبدال الثنائي بعد الإصابة.









ويستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة مصر ومالى في إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام في تمام الساعه السابعه مساءا، بحضور جماهيري.



