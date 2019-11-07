تركي آل شيخ ينعي والد الفنان أكرم حسني

وقال "آل شيخ": "خالص التعازي للفنان أكرم حسني بوفاة والده رحمة الله عليه".





ونشر منذ قليل،الفنان أكرم حسني، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالده الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك في فترة الستينيات.





وعلق أكرم علي الصورة قائلًا:" أبويا في ذمة الله ىإنا لله إن إلية راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير" بمدينة وجاري تحديد موعد وكان العزاء دعواتكم بالرحمة والمغفرة".



