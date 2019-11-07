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تركي آل شيخ ينعي والد الفنان أكرم حسني
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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كريم هاشم
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قام المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترف السعودي بتقديم واجب العزاء للفنان أكرم حسني وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"
وقال "آل شيخ": "خالص التعازي للفنان أكرم حسني بوفاة والده رحمة الله عليه".
ونشر منذ قليل،الفنان أكرم حسني، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالده الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك في فترة الستينيات.
وعلق أكرم علي الصورة قائلًا:" أبويا في ذمة الله ىإنا لله إن إلية راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير" بمدينة وجاري تحديد موعد وكان العزاء دعواتكم بالرحمة والمغفرة".
وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، ولم يحدد موعد أو مكان العزاء حتى الآن
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