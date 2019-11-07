الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. جولة الأرقام القياسية والأهداف الغزيرة

انتهت أمس الأربعاء مباريات الجولة الرباعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت الجولة العديد من النتائج الكبيرة والمباريات المثيرة، كما شهدت العديد من الأرقام القياسية الإيجابية والسلبية خلال معظم المباريات.





باريس سان جيرمان الفرنسي – كلوب بروج البلجيكي





حقق الباريسيون فوزاً ضيقاً على الضيف البلجيكي بهدف إيكاردي الذي وصل لهدفه الثامن خلال أول 10 مباريات ليه في تاريخه في البلطوة بواقع 6 مباريات مع إنتر ميلان الإيطالي و 4 مع باريس سان جيرمان، لم يسبق إيكاردي في تحقيق هذا الرقم سوى ساديو ماني لاعب ليفربول وسيميوني إنزاجي لاعب لاتسيو المعتزل وهاري كين نجم توتنهام.









ريال مدريد الإسباني – جلطة سراي التركي





سحق الميرنجي أبناء الأناضول بسداسية نظيفة، سجل منها النجم اليافع "رودريجو جوس" ثلاثية ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل ثلاثية بعمر 18 عاماً و 301 يوماً، خلف نجم الريال "راؤؤل جونزاليس" الذي ثلاثية في عام 1995 في مرمى "فرينكفاروتشي" المجري بسن 18 عاماً و 113 يوماً.





كما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدفين ليفتتح رصيد أهدافه في النسخة الحالية 2019/2020 ويصل لموسمه الخامس عشر على التوالي مع النجم الكبير "ليونيل ميسي" نجم برشلونة الإسباني.









بايرن ميونخ الألماني – أوليمبياكوس اليوناني





فاز البافاري بثنائية نظيفة، وسجل البديل "إيفان بيرسيتش" الهدف الثاني عقب نزوله بـ 33 ثانية فقط، ليصبح ثاني أسرع بديل في تاريخ البطولة يسجل هدفاً، خلف لاعب موناكو "فاليري جيرمان" الذي إحتاج لـ 23 ثانية عقب نزوله أمام بوروسيا دورتموند في عام 2017.









أتالانتا الإيطالي – مانشستر سيتي الإنجليزي





تعادل الفريقان بهدف لكل فريق في مباراة عصيبة، طرد الحارس البديل للسيتي "كلاوديو برافو" ليصبح أول حارس بديل في تاريخ البطولة يتلقى البطاقة الحمراء.









لوكوموتيف موسكو الروسي – يوفنتوس الإيطالي





حققت كتيبة "ماوريتسيو ساري" فوزاً متأخراً بهدفين مقابل هدف، كان الهدف الأول منهاللنجم الويلزي "آرون رامسي" هو الهدف رقم 300 للسيدة العجوز في تاريخ دوري الأبطال، وسبق اليوفي أربع أندية فقط للوصل لهذا الرقم وهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





كما أصبح رامسي أول لاعب بريطاني يسجل هدفاً بقميص اليوفي في البطولات الأوروبية.









نابولي الإيطالي – ريد بول سالزبورج النمساوي





تعادل الفرق النمساوي إيجابياً مع نابولي بملعب سان باولو، وسجل هدف سالزبورج الوحيد النجم النرويجي "إيريك هالاند" الذي وصل لهدفه السابع في أولى مبارياته الأربع في البطولة لأول مرة في التاريخ.





كما سجل في أولى مباريات الأربع بشكل متتالي، لم يسبقه في ذلك سوى زي كارلوس لاعب بورتو البرتغالي عام 1992 وأليساندرو ديل بييرو نجم اليوفي عام 1995 ودييجو كوستا لاعب أتليتيكو مدريد عام 2013.









برشلونة الإسباني – سلافيا براغ التشيكي





حقق برشلونة تعادلاً مخيباً أمام ضيفه المتواضع، إلا أنه حافظ على رصيده خالي من الهزائم في البطولة على ملعب كامب نو برصيد 34 مباراة كأطول سلسلة عدم هزيمة في تاريخ البطولة.









تشيلسي الإنجليزي – أياكس الهولندي





‘نتهت المباراة بتعادل مثير بنتيجة 4-4وشهدت المباراة العديد من الأرقام السلبية والإيجابية، حيث إنتهت نتيجة الشوط الأول بفوز أياكس بنتيجة 3-1، وخلال هذا الشوط سدد لاعبو أياكس على المرمى كرة وحيدة، بينما تكفل لاعبي تشيلسي "تامي أبراهام" و "كيبا" بتسجيل الهدفين الآخرين.





وكان هدف أياكس الأول الذي سجله مهاجم تشيلسي "أبراهام" في مرماه هو ثاني أسرع هدف في تاريخ تشيلسي، عقب هدف ستيفان شعراوي عام 2014 بعد 39 ثانية فقط.





كما تلقى البلوز 3 أهداف في الشوط الأول للمباراة للمرة الأولى في تاريخ تشيلسي في البطولة، وتلقى هدفين ذاتيين في الشوط ألأول للمرة الثانية في تاريخ البطولة عقب نادي كلوج الروماني أمام بايرن ميونخ عام 2010.





وكان صاحب هدف تشيلسي الرابع "ريس جيمس" هو أصغر لاعب يسجل هدفاً للبلوز في تاريخ البطولة بسن 19 عاماً و 332 يوماً.