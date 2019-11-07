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خبيرة أبراج: هذه الأيام سعيدة لمواليد الجوزاء والسرطان (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:53 م
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عبير فؤاد
عبير فؤاد
كساب أحمد
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قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن مواليد برج الجوزاء سيكون لديهم حظ سعيد ما بين يوم 8 لـ10 نوفمبر، معقبة: "لو مواليد برج الجوزاء لديهم دعوات اجتماعية خلال هذه الأيام ما يرفضهاش، لأن هناك فرص جيدة ستظهر في هذه الدعوات".

وتابعت خبيرة الأبراج، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن يوم 18 و19 من شهر نوفمبر أيام جيد أيضًا لبرج الجوزاء على المستوى المهني، بينما يوم 22و23 أيام جيدة على المستوى العاطفي، ويوم 25 ستكون أيام بها نشاط وحيوية بصورة أكبر، بينما آخر ثلاثة أيام في الشهر مناسبة جدًا للبيع والشراء، ولإدارة الشؤون المالية.

ولفتت إلى أن برج السرطان ابتداءً من اليوم سيكون لديهم حظ جيد جدًا، لأن القمر الآن في منزل الحظ بالنسبة لبرج السرطان، وهذا يوفر لهم الحظ على كافة الأصعدة، ولديهم فرصة في الحصول على نصائح مخلصة من الأصحاب في يوم 11 و12 من هذا الشهر.
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عبير فؤاد خبيرة أبراج برج السرطان برج الجوزاء الأبراج اليوم أخبار الأبراج

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