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أزهري: كلما بعدنا عن زمن النبي كثر موت الفجأة (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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الشيخ إبراهيم العزازي
الشيخ إبراهيم العزازي
أمنية فوزي
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أوضح الشيخ إبراهيم العزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن الموت كالنوم في كل الأعمار وفي كل الأحوال وفي كل الأماكن وعلى كل الأشكال، ولكن غاية الجميع أنه إذا خرجت الروح مات البدن.

وأشار "العزازي"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الخميس، إلى أنه إذا دنت الساعة كثر موت الفجأة، متابعًا: "كلما بعدنا عن زمن النبي، صلى الله عليه، كلما كثر موت الفجأة".

وشدد على أنه يجب أن يكون الجميع على استعداد بأن يدعى في أي لحظة، وأن يؤدي الفرائض التي عليه، متابعًا: "كلنا محل الدعوة في أي وقت"، مستكملًا: "كلما كنت أكثر أخلاقًا والتزامًا كلما كنت أكثر استعدادًا للموت".
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