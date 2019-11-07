المرصد السوري يعلن مقتل 11 مسلحا مواليا لتركيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 11 مسلحا مواليا لتركيا أثناء تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهجوم حاولت مليشيات تنفيذه في شمالي سوريا.





وأضاف المرصد أن مليشيات أردوغان هي من بادرت بالهجوم للسيطرة على قرية شركراك وصوامعها في محاولة لحصار المقاتلين الأكراد.

ووقعت اشتباكات في بلدة عين عيسى قرب الحدود السورية وهي قرية يوجد بها الأكراد بشكل كبير.





وأشار البنتاجون إلى أن الاشتباكات استمرت حتى فجر الخميس، وتزامنت مع قصف مكثف ومتبادل، بالإضافة لاستهداف طائرات مسيرة تركية لمحاور القتال.

وأكد أنه تم رصد استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، على محاور بريف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة.

ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال جراء القصف والاشتباكات في محور قرية شركراك بناحية عين عيسى خلال الـ24 ساعة الفائتة.



