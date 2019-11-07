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تويتر تتيح تصفح التغريدات حسب اهتمامك بميزة "Topics"
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:24 م
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أعلن موقع تويتر عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصفح التغريدات حسب اهتمامتهم بكل سهولة، وتحمل ميزة تويتر الجديدة اسم "Topics"، وذلك لتحسين خدمات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمستخدمين.
وتجال ميزة Topics لمستخدمين متابعة موضوعات اهتمام تناسبهم وستعرض الميزة تغريدات من كافة المستخدمين الذين لا تتابعهم طالما تتوافق مع إحدى تلك الاهتمامات، كما هناك أكثر من 300 موضوع اهتمام يمكنك الاختيار من بينها، لتظهر لك تغريداتها.
واختبرت تويتر خاصية "Topics" في أندرويد منذ اغسطس 2019، لكنها خلال الأسبوع الجاري ستبدأ بتوفيرها على نطاق عالمي لكافة المستخدمين.
ويذكر أن تويتر احتاجت لخبرات متراكمة طويلة في مجال تعلم الآلة وفهم اللغة حتى تقوم باختيار التغريدات وتصنيفها إلى اهتمامات.
وأوضحت "تويتر" أنها تقوم خوارزمياتها بمسح التغريدات أولًا للبحث عن كلمات مفتاحية معينة، ومن ثم تنظر إلى الملف الشخصي لمرسل التغريدات لمعرفة إن كان عادة ينشر تغريدات بهذا المجال والاهتمام أم لا وذلك لإعطائه مستوى معين من المصداقية، وتنظر في معدل التفاعل حول التغريدات مثل الإعجاب وإعادة التغريد والرد على التغريدة، كلما ارتفع التفاعل كلما كانت تظهر تغريدات الشخص أكثر ضمن موضوعات الاهتمام.
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