رودريجو جوس ينقذ رقبة زيدان

اشادت وسائل الإعلام العالمية بالمهاجم البرازيلي رودريجو جوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بعد تألقه يوم أمس في لقاء جالطة سراي والذي حسمه الريال 6-0 في الجولة الرابعة.









وكتبت صحيفة سو فوت: اليوم الذي أصبح فيه رودريغو "رودريغول"، في سن 18 و10 أشهر، رودريغو أصبح مساء الأربعاء ضد غلطة سراي أصغر برازيلي يسجل في دوري أبطال أوروبا. والجناح الشاب لم يكتفِ بذلك باعتبار أنه سجل ثلاثية. نجمة إضافية تُضاف للكوكبة البرازيلية.









واضافت: سبعة دقائق مرت في ملعب البرنابيو وفتى يبلغ من العمر 18 سنة سجل بالفعل ثنائية. عرضيتان من مارسيلو وهدفان. وليختم ما يمثل أسرع ثنائية في تاريخ الأبطال ، الجوهرة قررت تسجيل ثلاثية في نهاية المباراة إثر تمريرة كريم بنزيما.









وتابعت: إذا كان هذا الأخير دخل أكثر فأكثر في تاريخ ريال مدريد بتجاوزه دي ستيفانو من حيث عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا (50 مقابل 49)، رودريغو يفعل نفس الشيء ولكن بطريقته، طريقة أولئك الذين لا ينتظرون الثلاثين لإضافة بعض السطور في سجلاتهم بعد أن أصبح في سبتمبر الماضي أول لاعب من مواليد 2000 يسجل بقميص الميرينجي، رودريغو لم يحتج يوم الأربعاء سوى لهدفه الأول ليكتب سطراً آخر في دفاتر هواة الإحصائيات: هو الآن أصغر برازيلي يسجل في دوري الأبطال.









وواصلت: إذا كانت الهزيمة الساحقة التي حققها ريال مدريد على حساب فريق غلطة سراي شاحب (6-0) هذا الأربعاء لن تظل في السجلات ، إلا أنها ستبقى تشير لليوم الذي اكتشفت فيه أوروبا حقيقة "رودريغول"، هذا الأخير كان قد جاء في صيف 2018 بصفته الموهبة الكبرى لكرة القدم البرازيلية وهو الآن يعاني من أجل تأكيد الآمال الموضوعة عليه.







