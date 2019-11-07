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هل اللي قرب من الموت بيكون عارف.. داعية إسلامي يرد (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
أمنية فوزي
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كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، حقيقة مقولة "الميت بيعرف قبلها بـ40 يوم"، قائلًا إن أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قال فيها: "والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتسألن عما كنتم تعملون".

وأشار "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الخميس، إلى أنه لا أحد يستطيع معرفة كيف ينام، ولكن يوجد أحد يستطيع أن يشعر بأنه سيموت، وأحد آخر يموت فجأة ولا يستطيع معرفة ذلك.

وأكد الداعية الإسلامي، أن الموت ليس له إلا طريقة واحدة، مستشهدًا بقوله تعالى: "قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ"، معلقًا: "تعددت الأسباب والموت واحد".
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الكلمات المفتاحية

وفاة توك شو الموت الشيخ رمضان عبد المعز اخبار مصر

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