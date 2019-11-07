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بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:36 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة قاضية لنادي برشلونة بالتعاقد مع صفقة الفريق المنتظره في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يدخل السباق لضم رويز
وأكدت شبكة "ESPN" العالمية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني دخل سباق التعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي بناء على تعليمات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفلايق الملكي.

ريال مدريد يجهز مبلغ صخم لضم رويز
وأشارت الصحيفة أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل التفاوض مع رويز خلال الفترة الماضية لضمه في الشتاء القادم.

كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ مالي ضخم قد يصل 100 مليون يورو لضم فابيان رويز خلال يناير القادم.

الأندية المهتمه بضم رويز
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع رويز أبرزها نادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

مشاركات رويز مع نابولي
وقد شارك فابيان رويز في 14 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني
ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدورى الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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الكلمات المفتاحية

نابولي ريال مدريد رويز برشلونة

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