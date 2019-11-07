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خالد الجندي ناعيا الفنان هيثم أحمد زكي: موته فاجأ المجتمع (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:38 م
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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
كساب أحمد
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نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلًا: "خبر وفاة نجل الفنان أحمد زكي أحزنني كثيرًا، عمره 35 عامًا ومات بشكل فجائي".

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعليهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذا الخبر مؤلم، ولذلك يقدم خالص التعازي لعائلته، مشيرًا إلى أن الموت الفجائي لهذا الفنان الشباب فاجأ المجتمع، معقبًا: "الموت الفجائي أمر يحتاج لوقفة، والبحث في أسبابه".

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، وأثار خبر وفاته صدمة كبيرة داخل الوسط الفن وخارجه، وخلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.

شعر بضيق نفس وآلام بالمعدة قبلرحيله بأيام، ذكر العاملون بـ"الكمبوند" الذي كان يسكن به أنه خرج فجرًا لشراء دواء من إحدى الصيدليات، عاد للمنزل واختفي، الأمر الذي جعل خطيبته تنشغل عليه وتصل بقوات الأمن للوصول إليه.

وجدت قوات الأمن جثته داخل حمام منزله، أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة طبيعية. 


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