بعد انطلاق المرحلة الثانية.. تعرف على خدمات الموقع الرسمي لهيئة التأمين الاجتماعي

دشنت وزارة التضامن الاجتماعى موقع إليكتروني رسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب أعمال، وأطلقت الهيئة، اليوم الخميس، المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني.









إنشاء هذا الموقع وتفعيله، يأتى فى إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة.





خدمات موقع التأمينات

ويقدم موقع التأمينات، لأصحاب المعاشات خدمات مميكنة، وذلك تيسيرا عليهم، وجاءت كالتالي:





1_إتاحة بوابة خدمات التصفح لكبار السن وضعاف النظر وذوي الإعاقة باستخدام أدوات تكبير حجم الخط، وقاريء النص، وتكبير المؤشر، واستخدام لوحة المفاتيح للتنقل بين الصفحات.





2_ الاستعلام عن الرقم التأمينى بدلالة الرقم القومى، بالإضافة إلى مكتبة تأمينية شاملة تحتوى على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعى المصرى جانب توضيح الخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة.





خدمات المرحلة الثانية لموقع التأمينات

وتتضمن هذه المرحلة عدد من الخدمات التي تم استحداثها وهي كالأتي:





1_ الاستعلام وفقًا لنوع المستخدم حيث يستطيع المؤمن عليه الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة بالإضافة الى الاستعلام عن الاستقطاعات.





2_ الموقع يوفر مجموعة من الخدمات التي تهم صاحب العمل، حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور.





3_ استعراض العمالة المستمرة للتعرف على تاريخ بدء الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسي لهم وآخر أجر متغير واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها.





4_ استطاعة صاحب العمل من خلال الموقع استعراض كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.





خدمات أصحاب المعاشات

1_ الموقع يوفر لهم حزمة من الخدمات تيسيرًا عليهم، حيث يستطيع صاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش.





2_ الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد.





3_ استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فردًا أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها.



