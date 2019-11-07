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«كورة أون لاين» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال AFC Champions League

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:29 م
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مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر
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يلا شووت مباشر رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر بدون تقطيع نهائيًا ومجانًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا ريد دايموندز، حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض، يوم السبت AFC Champions League.


كورة لايف LIVE يملك بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال 10 أهداف في رصيده متصدراً قائمة الهدافين حتى الآن، وشينزو كوروكي من أوراوا ريد دايموندز 8 أهداف ليبقى منافساً على صدارة هدافي البطولة، لكن هناك الكثير من الأرقام المُثيرة للاهتمام في الملعب.

كورة ستار قبل مباراة الذهاب من النهائي الرائع المنتظر على ستاد جامعة الملك سعود، يسلط التقرير التالي الضوء على العديد من الإحصائيات والحقائق المُلفتة للانتباه.

بين ماتش صنع سيباستيان جيوفينكو فرصاً وصلت إلى 24 فرصة، أكثر من أي لاعب آخر سيصل إلى أرض الملعب يوم السبت، بينما انتهى الأمر بثلاث منها إلى تمريرات حاسمة أدت إلى تحقيق أهداف للهلال.

بث الاسطورة لايف يحتل الإيطالي المركز الرابع في صناعة الفرص على مدار منافسات البطولة، لكنه لا يزال بعيداً عن الثنائي المتصدر كارلوس فيلانويفا من الاتحاد السعودي وأوسكار من شنغهاي اس آي بي جي الصيني، وكلاهما قام بصناعة 33 فرصة.

كورة جووول عندما يتعلق الأمر بالثنائيات وإيقاف المنافس، فإن إيفرتون دا سيلفا ليس فقط في القمة بين لاعبي أوراوا والهلال، ولكن أيضاً في الصدارة على مستوى البطولة بأكملها.

بث مباش الهلال اليوم، فقط تفوق إيفرتون في 89 مواجهة ثنائية، بفارق ثلاثة أضعاف عن زميله تومواكي ماكينو، في حين أنه قام بـ23 إيقاف للمنافس، تفوق بشكل ضئيل أمام لاعب خط وسط السد غابي (22). في المقابل تفوق ياسر الشهراني في 58 مواجهة ثنائية، وكانو صاحب 15 عملية إيقاف للمنافس، وهما أبرز المتصدرين في الفريق السعودي.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال في نهائي اسيا بدون تقطيع .. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمريرات البرازيلي الناجحة البالغ عددها 516 تمريرة(متفوقاً بثلاث تمريرات على لاعب الهلال علي البليهي)، ولدى إيفرتون 788 لمس للكرة (الشهراني لديه 749)، مما يعني أنه لمس الكرة أكثر من أي لاعب آخر سيظهر في الرياض.


التهديد الهجومي

رابط كورة اون لاين الهلال اليوم... على الرغم من لعبه ثماني مباريات فقط من أصل 12 مع فريقه، إلا أن سالم الدوسري جناح الهلال يقف في المقدمة من حيث المراوغات الناجحة، مما وضع اللاعب المولود في جدة الذي قام بـ24 مراوغة ناجحة في المركز التاسع بفارق تسع مراوغات أمام زميله البيروفي أندريه كاريو (15). في حين أن فابريسيو صاحب الـ11 مراوغة هو الأكثر في صفوف أوراوا في هذه الفئة لكنه يقبع بعض الشيء في الوراء.

إلا أن جلال الدين ماشاريبوف من باختاكور هو الذي يتصدر القائمة في هذا الشأن. حيث أكمل الدولي الأوزبكي 36 مراوغة مثيرة في ست مباريات فقط، وذلك قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات بعد هزيمة أخيرة أمام الأهلي السعودي.


فاز ماكينو المدافع المتألق بأكبر عدد من الثنائيات الجوية بـ48 مرة، فقد كان ناجحاً في الكرات العالية، 12 مرة أكثر من زميله في الفريق دايكي هاشيأوكا (36) وأكثر من ضعف الرقم المُسجل من لاعب الهلال محمد كانو (20).

هناك فرصة كبيرة لأن يأتي ماكينو في 24 نوفمبر/تشرين الثاني على رأس هذه القائمة، مع مهاجم تشونبوك هيونداي موتورز السابق كيم شين-ووك (55)، وغرازيانو بيلي لاعب شاندونغ لونينغ (52) وهما اللاعبان الوحيدان فوق لاعب أوراوا.


الغرب مقابل الشرق

على الرغم من أن المواجهات بين غرب وشرق القارة نادرة في دوري أبطال آسيا، إلا أن أوراوا هو الذي يتمتع بسجل أقوى بكثير في المباريات القليلة التي خاضها الطرفان ضد المنافسين من الجانب الآخر من القارة.

في ست مباريات ضد أندية من غرب آسيا، فاز الفريق القادم من سايتاما بثلاث مواجهات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وكانت أمام نادي القادسية الكويتي في مباراة الذهاب من ربع نهائي عام 2008.

في المقابل، في مباريات الهلال الست التي خاضها أمام أندية من شرق آسيا، فقط خسر أربع مواجهات وتعادل في لقائين، بينما كانت المباراة الوحيدة التي سجل فيها أهداف هي مباراة الذهاب لنهائي 2017 ضد أوراوا.
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