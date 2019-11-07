"صدمة ودموع".. أبرز مشاهد جنازة هيثم أحمد زكي (صور)

ملامح طفولية بريئة، وسيرة طيبة عطرة، لم تأت من فراغ فميراث الطيبون يرثه الأبناء أيضا، وليس هناك نقاش أو جدال في أن الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، ورث من أبيه وأمه كل الصفات الحميدة، القلب الطفولي النقي من الأم الفنانة الراحلة هالة فؤاد والأب، وكذلك الملامح فكانت جميعها تعود إلى أبيه الراحل العظيم أحمد زكي، حتى العمر القصير فلم يتركه هيثم فقد ورثه في جينات دمه، ولم يتبقى للمحبين من تلك الأسرة الصغيرة سوى السيرة الطيبة، وميراث هائل من الأعمال الفنية الرائعة.





الألم ظل مستمرا في حياة هذا الفنان الشاب، حيث عاش وحيدا، ومات وحيدا، حتى أن جسده النحيل لم يجد من يحنو عليه ويتسلمه فتأخرت صلاة جنازته حتى حضر نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي كي يتسلمه، وتبدأ الجنازة وسط بكاء وعويل لفيف من كبار نجوم الفن.