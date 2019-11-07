"صدمة ودموع".. أبرز مشاهد جنازة هيثم أحمد زكي (صور)
ملامح طفولية بريئة، وسيرة طيبة عطرة، لم تأت من فراغ فميراث الطيبون يرثه الأبناء أيضا، وليس هناك نقاش أو جدال في أن الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، ورث من أبيه وأمه كل الصفات الحميدة، القلب الطفولي النقي من الأم الفنانة الراحلة هالة فؤاد والأب، وكذلك الملامح فكانت جميعها تعود إلى أبيه الراحل العظيم أحمد زكي، حتى العمر القصير فلم يتركه هيثم فقد ورثه في جينات دمه، ولم يتبقى للمحبين من تلك الأسرة الصغيرة سوى السيرة الطيبة، وميراث هائل من الأعمال الفنية الرائعة.
الألم ظل مستمرا في حياة هذا الفنان الشاب، حيث عاش وحيدا، ومات وحيدا، حتى أن جسده النحيل لم يجد من يحنو عليه ويتسلمه فتأخرت صلاة جنازته حتى حضر نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي كي يتسلمه، وتبدأ الجنازة وسط بكاء وعويل لفيف من كبار نجوم الفن.
فمن المثوى الأخيرالذي شيع منه والده الراحل أحمد زكي بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين قبل ١٤ عاما في جنازة شعبية مهيبة، شيع العشرات اليوم جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الـ٣٥ عاما، فجر الخميس، في مسكنه بحي الشيخ زايد إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
توافد نجوم الفن
وقد توافد نجوم الفن والمشيعون على ميدان مصطفى محمود من أصدقائه وزملائه يتقدمهم نجوم الفن والمشاهير، وكانت المذيعة بوسي شلبي والفنانة هنا شيحة والفنان باسم سمرة من أوائل الحاضرين لتوديع الفقيد قبيل أذان الظهر، كما حضر الفنان محمد هنيدي، والفنان محمد إمام، والفنان رشوان توفيق، والمخرج على بدرخان، والفنانة نهال عنبر، والفنان طارق عبدالعزيز، والمنتج أحمد السبكي، وعدد من نجوم مسرح مصر.
وحضر مجموعة من الشباب ليحملوا نعش الفنان الشاب، واكتظ مسجد مصطفى محمود بالمودعين والمصلين في صلاة الظهر وصلاة الجنازة، حتى إن القائمين على المسجد اضطروا لمد وفرش عدد من البسط خارج المسجد، لاستيعاب المشيعين.
انهيار ناهد السباعي
تقدمت الفنانة ناهد السباعي المشيعين، والتي كانت في حالة انهيار تامة، نظرا لارتباطهما بعلاقة صداقة قوية، كما حضرت الفنانة بسمة، ومحمد لطفي الذي حمل النعش وسط المشيعين، الذي تمتلئ أعينهم بالدموع، وتمتم أفواه بعضهم بالدعاء والثبات عند السؤال.
تصريح الدفن
بينما رفع أحد الأشخاص تصريح الدفن عالياً وسط ذلك الحشد، لتظهر تفاصيل ما كتب بالتصريح، حيث كتب به:"هيثم زكي واسمه بالكامل هو هيثم أحمد زكي عبد الرحمن وعمره 35 عاما، أن سبب وفاته مازال قيد البحث، وأن الوفاة حدثت في السادس من نوفمبر 2019".