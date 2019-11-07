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سدد مديونيتها ووفر لها مبلغ إعاشة.. ضابط ينقذ "مُسنة" من الحبس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:24 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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عقب قيام قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بتنفيذ حكم قضائي، بضبط سيدة مسنة (محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية "إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه")، قام النقيب أحمد شاكر الضابط بالقسم بجمع المبلغ المالي من الضباط العاملين بالقسم، وسدد المديونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة، كما قام بإعطائها مبلغ مالى آخر لمساعدتها.

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