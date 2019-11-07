Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد الجندي يفضح مخطط الإخوان لإثارة الفتن ضد الدولة (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:17 م
Advertisements
خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
Advertisements
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المواطنين عليهم أن ينتبهوا لقضية الوعي، مشددا على ضرورة الانتباه من الخطط التي يقوم بها جماعات الشر.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الخميس، أنه يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي، موضحًا أن خطة الإخوان المسلمين تتلخص في محاولة إثارة الفتن؛ عن طريق إثارة القضايا ومحاولة التضخيم من صداها بشكل غير مقبول.

وتابع: "المجتمع يتم إدخاله في أنفاق في أيام الإنجازات التي تقوم بها مصر"، مشيرًا إلى أن إنجازات مصر متعددة، وأن الإخوان يحاولون إثارة الفتن في كل إنجاز، معلقًا: "غيرة الإخوان على القضايا التي يثيرون فيها الفتن مزعومة ومزيفة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خالد الجندي جماعة الإخوان توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ 36 دقيقة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعة و 19 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم مصر LIVE SPORT

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعة و 23 دقيقة

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من النيابة بشأن أسباب وفاة الفنان هيثم زكي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية.. إصابة نجم منتخب مصر وشكوك حول مشاركته في بطولة إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 3 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

رعب في ريال مدريد.. برشلونة يتجه لصفقة مدوية

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: أول فتوى فى التاريخ كانت من إبليس (فيديو)

خالد الجندي: "عشت على الفتات حتى لا تملكني الدنيا"

خالد الجندي: عشت على الفتات حتى لا تملكنى الدنيا (فيديو)

خالد الجندي: الزواج العرفي زنا.. وعصر التعاقد الشفوي انتهى

خالد الجندي: "لازم نعمم تليفون الأمن الوطني في كل حارة"

الجندي: "اللي بيقف على بار عشان يحمى مخمور أو رقاصة بيدافع عن باطل"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:53 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

05:49 م

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

01:36 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status