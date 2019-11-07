خالد الجندي يفضح مخطط الإخوان لإثارة الفتن ضد الدولة (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المواطنين عليهم أن ينتبهوا لقضية الوعي، مشددا على ضرورة الانتباه من الخطط التي يقوم بها جماعات الشر.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الخميس، أنه يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي، موضحًا أن خطة الإخوان المسلمين تتلخص في محاولة إثارة الفتن؛ عن طريق إثارة القضايا ومحاولة التضخيم من صداها بشكل غير مقبول.



وتابع: "المجتمع يتم إدخاله في أنفاق في أيام الإنجازات التي تقوم بها مصر"، مشيرًا إلى أن إنجازات مصر متعددة، وأن الإخوان يحاولون إثارة الفتن في كل إنجاز، معلقًا: "غيرة الإخوان على القضايا التي يثيرون فيها الفتن مزعومة ومزيفة".

