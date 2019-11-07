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قرار عاجل من الكنيسة بشأن مسلسل بابا العرب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، عن تجميد مسلسل بابا العرب، للبطرك الراحل البابا شنودة الثالث.

وأصدر دير القديس العظيم الأنبا بيشوى، بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: "نظرًا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير رأينا تجميد العمل الخاص بمسلسل بابا العرب إلى أن يشاء الله". 

وتم توقيع البيان من نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير.

وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددا كبيرا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيا، بهذا الحجم.

وقد تصدر ماجد الكدواني، مؤشر البحث على جوجل بعد الإعلان عن تجسيده شخصية الراحل "البابا شنودة" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب".

يشار إلى أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للفنان ماجد الكدواني، يتبرأ فيه من الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا التى تنتحل شخصيته.

وقال "الكدواني": "مساء الخير عليكم جميعا، انا ماجد الكدوانى والنهارده الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩، أنا حابب أبلغ الناس أننى لا أملك أى حسابات رسمية على السوشيال ميديا، سواء على الفيس بوك أو الأنستجرام، واذا تداول بعض الحسابات التى تستغل اسمى فأرجوكم أخرجوا منها لأننى لا أسمح أو أقبل بأى شكل من الأشكال أن يقوم أحدهم بخداعكم بأسمى، وأختتم: بحبكم جدا وبحترمكم جدا وبحب بلدى جدا".
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