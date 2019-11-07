تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي - فيديو جراف

توفى الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، وأثار خبر وفاته صدمة كبيرة داخل الوسط الفن وخارجه، وخلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.



شعر بضيق نفس وآلام بالمعدة قبلرحيله بأيام، ذكر العاملون بـ"الكمبوند" الذي كان يسكن به أنه خرج فجرًا لشراء دواء من إحدى الصيدليات، عاد للمنزل واختفي، الأمر الذي جعل خطيبته تنشغل عليه وتصل بقوات الأمن للوصول إليه.





وجدت قوات الأمن جثته داخل حمام منزله، أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة طبيعية.





خرج الجثمان، من المنزل إلي مشرحة زينهم لكشف أسباب الوفاة، ولذلك تأخرت جنازته عن صلاة الظهر نتيجة عدم وجود أحد من أفراد أسرته لاستلام جثته.





شيعت جنازنه، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، وهو نفس المكان الذي خروجت منه جنازة والدته منذ 14عاما.

