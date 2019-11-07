Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي - فيديو جراف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:49 م
Advertisements
هيثم زكي
هيثم زكي
رشا عادل
Advertisements
توفى الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، وأثار خبر وفاته صدمة كبيرة داخل الوسط الفن وخارجه، وخلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.

شعر بضيق نفس وآلام بالمعدة قبلرحيله بأيام، ذكر العاملون بـ"الكمبوند" الذي كان يسكن به أنه خرج فجرًا لشراء دواء من إحدى الصيدليات، عاد للمنزل واختفي، الأمر الذي جعل خطيبته تنشغل عليه وتصل بقوات الأمن للوصول إليه.

وجدت قوات الأمن جثته داخل حمام منزله، أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة طبيعية. 

خرج الجثمان، من المنزل إلي مشرحة زينهم لكشف أسباب الوفاة، ولذلك تأخرت جنازته عن صلاة الظهر نتيجة عدم وجود أحد من أفراد أسرته لاستلام جثته.

شيعت جنازنه، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، وهو نفس المكان الذي خروجت منه جنازة والدته منذ 14عاما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم احمد زكى اليوم الفنان هيثم احمد زكي احمد زكى

أخبار تهمك

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 7 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ ربع ساعة

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تحديد موعد إقالة فالفيردي والاتفاق مع الجديد لبرشلونة

منذ ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتفق مع مدربه الجديد.. والإعلان الرسمي في هذا التوقيت!

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

النيابة تواصل الاستماع للشهود لمعرفة سبب وفاة هيثم احمد زكي

وفاة هيثم احمد زكي.. تفاصيل الجنازة والعزاء

وفاة هيثم احمد زكي.. لماذا أغلقت خطيبته حساباتها على السوشيال ميديا؟

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

05:53 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

07:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status